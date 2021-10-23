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В Ленобласти директор магазина переломал похитителю алкоголя ребра

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
25 минут назад

Директор супермаркета «Магнит» в Ленинградской области избил пытавшегося похитить алкоголь из магазина в подсобном помещении, потерпевшего госпитализировали.

Директор "Магнита" переломал вору ребра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор сломал неудачливому похитителю три ребра, мужчину госпитализировали в Токсовскую больницу, передает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел еще 8 октября. Попытка похитить алкоголь попала на камеры видеонаблюдения.

Охранники «Магнита» избили покупателя из-за разбитой бутылки

Директор магазина, по последним данным, задержан, после этого его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту избиения.

Происшествия,"Магнит",
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