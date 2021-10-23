Директор "Магнита" переломал вору ребра

Директор супермаркета «Магнит» в Ленинградской области избил пытавшегося похитить алкоголь из магазина в подсобном помещении, потерпевшего госпитализировали.

Директор магазина, по последним данным, задержан, после этого его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту избиения.