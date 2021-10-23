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Пропавший режиссер «Ералаша» оказался в СИЗО из-за педофилии

Ювелина Бернст
28 минут назад

Следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пропавший режиссер «Ералаша» оказался в СИЗО из-за педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что Белостоцкого задержали в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Позже обвинение ужесточили до статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста», пишет издание.

Заявление на Белостоцкого якобы написал один из его бывших актеров, которому на момент преступления было 13 лет. Позже его показания были подтверждены другими уликами, а в компьютере режиссера нашли детскую порнографию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Пресненского суда Москвы, Белостоцкий содержится в СИЗО уже год.

Этот последний год многие друзья считали Белостоцкого пропавшим без вести, отмечает издание. Приятели рассказали, что осенью 2020 года он внезапно исчез из соцсетей, а его телефон с тех пор выключен. Его родные говорили, что режиссер тяжело заболел, лечится в больнице и временно без связи.

Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С 2005 по 2014 годы работал режиссером-постановщиком в «Ералаше».

Происшествия,Илья Белостоцкий,ФСИН,
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