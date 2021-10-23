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СМИ: Депутат Госдумы сбил пенсионерку и уехал с места ДТП

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону и действующий депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пожилую женщину и уехал, пишет RostovGazeta со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

СМИ: Депутат Госдумы сбил пенсионерку и уехал с места ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, пострадала 84-летняя женщина. Ее госпитализировали с переломами шейки бедра и челюсти.

Источники утверждают, что после ДТП депутат остановился, вызвал экстренные службы и покинул место происшествия, не дожидаясь приезда полиции и скорой помощи.

ДТП произошло в областном центре, на улице Королева, говорится в сообщении.

Кушнарев возглавлял администрацию города с 2016 по 2019 годы и покинул этот пост по собственному желанию. В сентябре 2021 года он прошел в Госдуму от «Единой России».

8 октября бывший министр цифрового развития Ростовской области Герман Лопаткин сбил 13-летнюю девочку.

Происшествия,Виталий Кушнарев,Герман Лопаткин,Единая Россия,Госдума,МВД,
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