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В Петербурге медики брали взятки за фиктивные прививки от COVID-19

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Полицейские раскрыли в Санкт-Петербурге схему с фиктивной вакцинацией от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В Петербурге медики брали взятки за фиктивные прививки от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там рассказали, что в схеме участвовали пятеро медработников, все были задержаны. По данным полиции, заплатив медикам, горожане получали сертификаты о пройденной вакцинации, данные вносились в систему «Госуслуги», а препарат уничтожался.

В СК России по Санкт-Петербургу сообщают о задержании четырех медиков: врача и трех медсестер. По версии следствия, подозреваемые получили от 12 петербуржцев взятки на общую сумму не менее 100 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Медработникам грозит штраф до 4 млн рублей или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

О каком медучреждении идет речь, не уточняется. Однако известно, что задержание прошло на улице Льва Толстого, 6-8, где располагается Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова и поликлиника при вузе.

В июле в Петербурге было возбуждено дело по аналогичному случаю. Продажу справок организовала врач, которой помогала медсестра. Последняя уничтожала неиспользованный препарат и оформляла документы на пациентов. Клиентов привлекал третий фигурант дела – мужчина. Воспользоваться такой схемой фиктивной вакцинации удалось нескольким десяткам жителей города.

Происшествия,СКР,МВД,Интерфакс,
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