В Петербурге медики брали взятки за фиктивные прививки от COVID-19

Полицейские раскрыли в Санкт-Петербурге схему с фиктивной вакцинацией от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Там рассказали, что в схеме участвовали пятеро медработников, все были задержаны. По данным полиции, заплатив медикам, горожане получали сертификаты о пройденной вакцинации, данные вносились в систему «Госуслуги», а препарат уничтожался.

В СК России по Санкт-Петербургу сообщают о задержании четырех медиков: врача и трех медсестер. По версии следствия, подозреваемые получили от 12 петербуржцев взятки на общую сумму не менее 100 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Медработникам грозит штраф до 4 млн рублей или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

О каком медучреждении идет речь, не уточняется. Однако известно, что задержание прошло на улице Льва Толстого, 6-8, где располагается Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова и поликлиника при вузе.