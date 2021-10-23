Журналистка «Эха Москвы» умерла от коронавируса

Умерла журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Она скончалась сегодня ночью в возрасте 75 лет. Причиной стал коронавирус, сообщили коллеги покойной.

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Пешкова работала на радиостанции с 1992 года, с первых дней вещания. Была автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».

В соавторстве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку «Серебряные дребезги» о жизни и творчестве Марины Цветаевой.