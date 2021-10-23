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Журналистка «Эха Москвы» умерла от коронавируса

Майк Габриелян
25 минут назад

Умерла журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Она скончалась сегодня ночью в возрасте 75 лет. Причиной стал коронавирус, сообщили коллеги покойной.

Журналистка «Эха Москвы» умерла от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Пешкова работала на радиостанции с 1992 года, с первых дней вещания. Была автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».

В соавторстве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку «Серебряные дребезги» о жизни и творчестве Марины Цветаевой.

Пешкова награждена серебряной медалью Александра Блока (2006). Отмечена благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Происшествия,Юрий Буслаев,Марина Цветаева,Эхо Москвы,
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