Первый почтовый пункт вакцинации в Петербурге показали на видео

Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции начал работу в одном из почтовых отделений на севере Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы "Почты России", открывшийся пункт стал первым в своем роде в стране.
На кадрах видео, снятых в пятницу, желающие привиться от COVID-19 ожидают очереди в специально организованном для этого месте. Непосредственно перед вакцинацией с каждым пациентом беседует доктор, который принимает решение о допуске к прививке.
По словам местной жительницы Светланы, она решила привиться вакциной "Спутник Лайт", поскольку "не хочет болеть" и желает "убрать все риски".
Врач-терапевт Иван Бечик сказал, что работа пункта вакцинации "организована неплохо", а в день на нем могут привиться "любым видом вакцины" до 75 человек.