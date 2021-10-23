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Первый почтовый пункт вакцинации в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции начал работу в одном из почтовых отделений на севере Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы "Почты России", открывшийся пункт стал первым в своем роде в стране.

На кадрах видео, снятых в пятницу, желающие привиться от COVID-19 ожидают очереди в специально организованном для этого месте. Непосредственно перед вакцинацией с каждым пациентом беседует доктор, который принимает решение о допуске к прививке.

По словам местной жительницы Светланы, она решила привиться вакциной "Спутник Лайт", поскольку "не хочет болеть" и желает "убрать все риски".

Врач-терапевт Иван Бечик сказал, что работа пункта вакцинации "организована неплохо", а в день на нем могут привиться "любым видом вакцины" до 75 человек.

Происшествия,Общество,Видео,Почта России,
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