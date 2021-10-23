Первый почтовый пункт вакцинации в Петербурге показали на видео

Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции начал работу в одном из почтовых отделений на севере Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы "Почты России", открывшийся пункт стал первым в своем роде в стране.

На кадрах видео, снятых в пятницу, желающие привиться от COVID-19 ожидают очереди в специально организованном для этого месте. Непосредственно перед вакцинацией с каждым пациентом беседует доктор, который принимает решение о допуске к прививке.

По словам местной жительницы Светланы, она решила привиться вакциной "Спутник Лайт", поскольку "не хочет болеть" и желает "убрать все риски".