Появилось видео на котором запечатлен момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью. Видеозапись опубликовал SHOT в своем Telegram-канале.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как

рабочие поочередно подходят к ленте конвейера и забирают мешки с продукцией. Неожиданно вблизи конвейера появляется пламя, раздается взрыв. Люди в спецодежде сразу бросаются в сторону и падают, гурьбой скатываясь по лестнице.