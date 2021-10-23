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Опубликовано видео взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью

Александр Кузьмин
14 минут назад

Появилось видео на котором запечатлен момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью. Видеозапись опубликовал SHOT в своем Telegram-канале.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как

рабочие поочередно подходят к ленте конвейера и забирают мешки с продукцией. Неожиданно вблизи конвейера появляется пламя, раздается взрыв. Люди в спецодежде сразу бросаются в сторону и падают, гурьбой скатываясь по лестнице.

Утром 22 октября на заводе «Разряд», производящем промышленную взрывчатку, произошел взрыв. Погибла почти вся смена - 16 человек. Еще один человек позже скончался в больнице от ожогов 80% тела. Цех полностью разрушен.

Происшествия,Пожары,Видео,
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