Взрыв на рязанском пороховом складе попал на видео

В интернете появилось видео, показывающее момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как

рабочие поочередно подходят к ленте конвейера и забирают мешки с продукцией. Неожиданно вблизи конвейера появляется пламя, раздается взрыв. Люди в спецодежде сразу бросаются в сторону и падают, гурьбой скатываясь по лестнице.

Утром 22 октября на заводе «Разряд», производящем промышленную взрывчатку, произошел взрыв. Погибла почти вся смена - 16 человек. Еще один человек позже скончался в больнице от ожогов 80% тела. Цех полностью разрушен.