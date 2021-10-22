Что известно о гибели послушницы монастыря под Тюменью

Послушница Иоанно-Введенского женского монастыря, расположенного в Тобольске Тюменской области, была обнаружена мертвой 21 октября. Девушка приехала в монастырь из Курганской области, чтобы обучаться в монастырской православной гимназии.

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По словам главы информационного отдела Тобольской митрополии Григория Мансурова, 17-летняя послушница обучалась в гимназии меньше месяца. Накануне, 21 октября, она не пришла на ужин, а после ее обнаружили мертвой. Есть версия, что смерть наступила около 15.00 часов того дня.

Известно, что в монастырь девушку привезли ее приемные родители. Приемный отец девочки — священник из Кургана. Родители хотели повлиять на дочь, поскольку у нее были проблемы с зависимостями и в личной жизни.

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту случившегося. Следователи еще вчера опросили руководство приюта, монахинь и других послушниц, проживавших вместе с погибшей.

Как рассказала одна из выпускниц гимназии при Иоанно-Введенском женском монастыре, погибшая пронесла на территорию монастыря телефон. По нему она общалась со своим молодым человеком, с которым, как оказалось, рассталась накануне своей гибели.

Около года назад в монастыре после жалобы на одну из настоятельниц уже приходили с проверкой сотрудники правоохранительных органов. Один из детей, находившихся под опекой, жаловался на жестокое обращение. Однако по итогам проверки ничего незаконного в действиях настоятельницы правоохранители не обнаружили.