Глава корпорации Nike застрелил подростка

Глава американского подразделения корпорации Nike Ларри Миллер признался в убийстве, которое он совершил в 16-летнем возрасте. Об этом, как сообщает BBC, он рассказал в интервью Sports Illustrated.

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По словам Миллера, в 13 лет он присоединился к банде в Филадельфии, быстро превратившись из «отличника» в «откровенного бандита».

В 1965 году, когда Миллеру было 16 лет, члены конкурирующей группировки убили его друга. Он напился, взял пистолет 38-го калибра и вместе с тремя друзьями отправился на поиски возмездия. На улице он выстрелил в грудь первому встречному – им оказался 18-летний Эдвард Уайт.

Миллер признался, что отсидел срок за убийство и вышел на свободу, когда ему было 30. По словам бизнесмена, он никогда не скрывал этот факт своей биографии от работодателей, однако держал его в секрете от общественности.

По словам руководителя Nike, решение раскрыть правду о своем прошлом далось ему нелегко.

«Потому что в течение многих лет я убегал от этого», - признался Миллер.

Ларри Миллер работает в Nike с 1997 года и руководит подразделениями Nike Basketball, Jordan Brand и Converse. Ранее он возглавлял компании Kraft Foods и Campbell Soups и был президентом профессиональной баскетбольной команды Portland Trail Blazers.