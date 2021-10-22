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Труп девушки нашли в монастыре в Тюменской области

ТАССиещё 1
43 минуты назад

Труп молодой девушки обнаружен в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. Информацию подтвердил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

В монастыре под Тюменью обнаружили труп девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в группе "Типичный Тобольск" во "ВКонтакте" появилась информация о том, что в Иоанно-Введенском женском монастыре был найден труп девушки 2004 года рождения, которая покончила с собой.

"Действительно", - сказал он во ответ на вопрос о том, действительно ли в монастыре нашли мертвой девушку.

Собеседник агентства уточнил, что воспитанница была привезена в монастырь из Курганской области родителями меньше месяца назад. По его версии, вероятной причиной ее самоубийства могли стать сложности в личной жизни.

"О сложностях, которые у нее были, руководство приюта не знало на момент, когда она поступала", - добавил Мансуров.

Также, по его данным, девушка пользовалась мобильным телефоном, тогда как воспитанницам этого обычно не разрешалось.

Оперативно получить комментарий в следственном управлении СК РФ по региону не удалось.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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