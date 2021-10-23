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Хирурги прооперировали ребёнка, получившего ранение в больнице ХМАО

News.ruиещё 1
30 минут назад

Ведущие хирурги прооперировали 10-летнего мальчика, получившего ранение в голову из пистолета в нижневартовской онкобольнице ХМАО. Ребёнок лишился глаза, сообщает URA.RU.

Раненный из пистолета ребенок в ХМАО лишился глаза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжёлое. Оперировали его ведущие хирурги региона. Врачи сделали всё возможное для спасения ребёнка. Угрозы его жизни нет.

Несчастный случай произошёл 22 октября в онкобольнице Нижневартовска. Мальчика, у которого диагностировали саркому головного мозга, должны были выписать в этот день. Его забирал 66-летний дедушка. Во время сборов ребёнок остался в палате один, залез в сумку и обнаружил принадлежащий деду травматический пистолет «Оса». В результате мальчик получил ранение в голову.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия югорский Следственный комитет возбудил уголовное дело, служебную проверку проводит региональный департамент здравоохранения. Главный вопрос — как мужчина беспрепятственно пронёс в больницу пистолет.

Происшествия,СКР,РИА Ura.ru,
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