Раненный из пистолета ребенок в ХМАО лишился глаза

Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжёлое. Оперировали его ведущие хирурги региона. Врачи сделали всё возможное для спасения ребёнка. Угрозы его жизни нет.

Несчастный случай произошёл 22 октября в онкобольнице Нижневартовска. Мальчика, у которого диагностировали саркому головного мозга, должны были выписать в этот день. Его забирал 66-летний дедушка. Во время сборов ребёнок остался в палате один, залез в сумку и обнаружил принадлежащий деду травматический пистолет «Оса». В результате мальчик получил ранение в голову.