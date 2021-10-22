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Названа возможная причина взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Елена Прошина
31 минуту назад

Замыкание в конвейерной ленте стало причиной взрыва на пороховом заводе в Рязанской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Названа возможная причина взрыва на пороховом заводе под Рязанью
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в процессе изучения возможных причин взрыва было установлено, что произошло замыкание в конвейерной ленте по отгрузке пороха.

«Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации», - сказал собеседник агентства.

Взрыв и последующий за ним пожар произошел утром в пятницу 22 октября в цехе завода ООО «Разряд» в Рязанской области. Погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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