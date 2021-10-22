Названа возможная причина взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Замыкание в конвейерной ленте стало причиной взрыва на пороховом заводе в Рязанской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в процессе изучения возможных причин взрыва было установлено, что произошло замыкание в конвейерной ленте по отгрузке пороха.

«Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации», - сказал собеседник агентства.