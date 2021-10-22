Раскрыты подробности случайного убийства с участием Алека Болдуина

В пистолете, из которого американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, был один боевой патрон. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений IATSE Local 44 в Лос-Анджелесе.

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«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», - говорится в электронном сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.

Представитель шерифа, комментируя информацию, заявил, что пока рано говорить о том, какой тип патрона был использован.

Как объясняют специалисты, поскольку пистолет не был боевым, пуля могла разорваться в стволе. Осколками ранило оператора Галину Хатчинс, которая позже умерла в больнице, и режиссера Джоэла Соуза. Он уже выписался из медучреждения.

Алек Болдуин написал в твиттере, что шокирован случившимся и полностью сотрудничает со следствием.