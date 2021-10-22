Раскрыты подробности случайного убийства с участием Алека Болдуина

В пистолете, из которого американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, был один боевой патрон. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений IATSE Local 44 в Лос-Анджелесе.
«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», - говорится в электронном сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.
Представитель шерифа, комментируя информацию, заявил, что пока рано говорить о том, какой тип патрона был использован.
Как объясняют специалисты, поскольку пистолет не был боевым, пуля могла разорваться в стволе. Осколками ранило оператора Галину Хатчинс, которая позже умерла в больнице, и режиссера Джоэла Соуза. Он уже выписался из медучреждения.
Алек Болдуин написал в твиттере, что шокирован случившимся и полностью сотрудничает со следствием.
ЧП произошло во время съемок фильма «Ржавчина» недалеко от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. 68-летний исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета, патрон разорвался и ранил режиссера Джоэла Соуса, а также 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее доставили в больницу города Альбукерке, однако спасти ее не удалось.