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Раскрыты подробности случайного убийства с участием Алека Болдуина

Елена Прошина
16 минут назад

В пистолете, из которого американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, был один боевой патрон. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений IATSE Local 44 в Лос-Анджелесе.

Раскрыты подробности случайного убийства с участием Алека Болдуина
Фото: ReutersReuters

«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», - говорится в электронном сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.

Представитель шерифа, комментируя информацию, заявил, что пока рано говорить о том, какой тип патрона был использован.

Как объясняют специалисты, поскольку пистолет не был боевым, пуля могла разорваться в стволе. Осколками ранило оператора Галину Хатчинс, которая позже умерла в больнице, и режиссера Джоэла Соуза. Он уже выписался из медучреждения.

Алек Болдуин написал в твиттере, что шокирован случившимся и полностью сотрудничает со следствием.

Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в СССР

ЧП произошло во время съемок фильма «Ржавчина» недалеко от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. 68-летний исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета, патрон разорвался и ранил режиссера Джоэла Соуса, а также 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее доставили в больницу города Альбукерке, однако спасти ее не удалось.

Происшествия,Алек Болдуин,
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