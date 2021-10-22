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Раскрыты подробности смертельного взрыва на заводе под Рязанью

Вероника Полынина
28 минут назад

На территории завода «Эластик» под Рязанью, где погибли 17 человек, обнаружили тонны взрывчатых веществ, передает корреспондент телеканала «Звезда».

Раскрыты подробности смертельного взрыва на заводе под Рязанью
Фото: ТАССТАСС

Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. На территорию предприятия по-прежнему никого не пускают.

Взрыв и пожар на заводе «Эластик» под Рязанью произошли 22 октября в 08:30 по московскому времени. В цеху по производству пороха, который принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов, сначала прогремел взрыв, затем началось возгорание. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В результате взрыва погибли 17 человек, цех полностью разрушился.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.

«Вещества мешали на коленке»: сотрудница о взрыве на заводе под Рязанью

Предварительной причиной взрыва считают нарушение технологического процесса.

Происшествия,ТК "Звезда",
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