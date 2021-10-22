Раскрыты подробности смертельного взрыва на заводе под Рязанью

На территории завода «Эластик» под Рязанью, где погибли 17 человек, обнаружили тонны взрывчатых веществ, передает корреспондент телеканала «Звезда».
Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. На территорию предприятия по-прежнему никого не пускают.
Взрыв и пожар на заводе «Эластик» под Рязанью произошли 22 октября в 08:30 по московскому времени. В цеху по производству пороха, который принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов, сначала прогремел взрыв, затем началось возгорание. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В результате взрыва погибли 17 человек, цех полностью разрушился.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.
Предварительной причиной взрыва считают нарушение технологического процесса.