Раскрыты подробности смертельного взрыва на заводе под Рязанью

Взрыв и пожар на заводе «Эластик» под Рязанью произошли 22 октября в 08:30 по московскому времени. В цеху по производству пороха, который принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов, сначала прогремел взрыв, затем началось возгорание. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В результате взрыва погибли 17 человек, цех полностью разрушился.