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Ветерана «Альфы» обвинили в похищении человека

Елена Прошина
47 минут назад

Ветерана спецназа ФСБ «Альфа» Максима Жукова обвиняют в причастности в похищению человека в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Ветерана «Альфы» обвинили в похищении человека
Фото: ТАССТАСС

«Жуков был задержан в Москве. Ему изначально предъявили обвинение в разбое и заключили под стражу. Затем дело в отношении него было переквалифицировано на похищение человека и вымогательство, его перевели под домашний арест», — сказано в документах.

Вместе с ним по делу проходят трое человек, часть из них подозреваются в похищении, другие — в вымогательстве.

«Всего по делу проходят четыре человека - Жуков М. В., Соловьян М. Г, Тараненко Р. А., Цапко И. В. В», - заявил источник в правоохранительных органах, однако он не уточнил сути предъявленных обвинений.

Уточняется, что к рассмотрению материалов приступят в Зюзинском районном суде Москвы 3 ноября.

В суде подтвердили, что на эту дату назначено судебное заседание в отношении указанных лиц.

По информации открытых источников, Жуков служил в антитеррористическом подразделении ФСБ "Альфа", принимал участие в операции по ликвидации террористов и спасению людей в Беслане и театре на Дубровке в Москве.

После выхода на пенсию он неоднократно давал интервью СМИ, в которых заявлял о необходимости ввести в школах дисциплину, в рамках которой бы детям рассказывали о правилах поведения в случае теракта.

Происшествия,Максим Жуков,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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