Ветерана «Альфы» обвинили в похищении человека

Ветерана спецназа ФСБ «Альфа» Максима Жукова обвиняют в причастности в похищению человека в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Жуков был задержан в Москве. Ему изначально предъявили обвинение в разбое и заключили под стражу. Затем дело в отношении него было переквалифицировано на похищение человека и вымогательство, его перевели под домашний арест», — сказано в документах.
Вместе с ним по делу проходят трое человек, часть из них подозреваются в похищении, другие — в вымогательстве.
«Всего по делу проходят четыре человека - Жуков М. В., Соловьян М. Г, Тараненко Р. А., Цапко И. В. В», - заявил источник в правоохранительных органах, однако он не уточнил сути предъявленных обвинений.
Уточняется, что к рассмотрению материалов приступят в Зюзинском районном суде Москвы 3 ноября.
В суде подтвердили, что на эту дату назначено судебное заседание в отношении указанных лиц.
По информации открытых источников, Жуков служил в антитеррористическом подразделении ФСБ "Альфа", принимал участие в операции по ликвидации террористов и спасению людей в Беслане и театре на Дубровке в Москве.
После выхода на пенсию он неоднократно давал интервью СМИ, в которых заявлял о необходимости ввести в школах дисциплину, в рамках которой бы детям рассказывали о правилах поведения в случае теракта.