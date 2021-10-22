Сколько детей погубил: Мизулина о педофилии режиссера «Ералаша»

О педофилии режиссера «Ералаша» было известно давно, он сам делился своими откровениями на закрытых форумах. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.

Фото: Илья Белостоцкий/vk.com Илья Белостоцкий/vk.com

Мизулина рассказала подробности о поступках режиссера детского киножурнала «Ералаша» Ильи Белостоцкого, который арестован по обвинению в педофилии. В его квартире обнаружили коллекцию фотографий обнаженных детей.

Сообщается, что данные об этом педофиле участники Лиги безопасного интернета начали передавать в правоохранительные органы еще в 2012 году. А в отношении "Ералаша" волонтеры отдавали информацию задолго до создания лиги.

По информации активистов, на закрытых форумах педофилов обвиняемый делился историей о том, как ему якобы удалось «оплатить» квартирой прекращение уголовного преследования, а также обсуждал планы убийства мальчика, которого подвергал сексуальному насилию.

«Спустя 9 лет все же задержан. <…> Сколько детей он успел погубить за эти годы - одному Богу известно», - резюмирует Мизулина.

Напомним, информация о задержании Белостоцкого появилась 21 октября. Ранее его друзья заявляли, что он пропал около года назад, отчего пошли слухи о том, что режиссер тяжело болен.