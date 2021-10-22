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Сколько детей погубил: Мизулина о педофилии режиссера «Ералаша»

Елена Прошина
1 час назад

О педофилии режиссера «Ералаша» было известно давно, он сам делился своими откровениями на закрытых форумах. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.

Сколько детей погубил: Мизулина о педофилии режиссера «Ералаша»
Фото: Илья Белостоцкий/vk.comИлья Белостоцкий/vk.com

Мизулина рассказала подробности о поступках режиссера детского киножурнала «Ералаша» Ильи Белостоцкого, который арестован по обвинению в педофилии. В его квартире обнаружили коллекцию фотографий обнаженных детей.

Сообщается, что данные об этом педофиле участники Лиги безопасного интернета начали передавать в правоохранительные органы еще в 2012 году. А в отношении "Ералаша" волонтеры отдавали информацию задолго до создания лиги.

По информации активистов, на закрытых форумах педофилов обвиняемый делился историей о том, как ему якобы удалось «оплатить» квартирой прекращение уголовного преследования, а также обсуждал планы убийства мальчика, которого подвергал сексуальному насилию.

«Спустя 9 лет все же задержан. <…> Сколько детей он успел погубить за эти годы - одному Богу известно», - резюмирует Мизулина.

Напомним, информация о задержании Белостоцкого появилась 21 октября. Ранее его друзья заявляли, что он пропал около года назад, отчего пошли слухи о том, что режиссер тяжело болен.

В данный момент он, предположительно, находится в СИЗО.

Происшествия,Илья Белостоцкий,ФСИН,МВД,
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