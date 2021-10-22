Усилившийся ветер 22 октября стал причиной обрушения строительных лесов у кремлевской стены на Красной площади. Полное видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео запечатлен момент падения строительных лесов. Кроме того, на опубликованном позднее фото можно увидеть, что в результате происшествия были повреждены два зубца кремлевской стены.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время Красная площадь закрыта для посетителей, передает Shot.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся в течение всего дня. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 23 м/с. В выходные, по словам синоптика, также будут ветрено.

В МЧС горожанам рекомендовали не подходить к непрочно закрепленным конструкциям и не парковать автомобили вблизи деревьев.