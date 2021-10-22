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«Вещества мешали на коленке»: сотрудница рассказала о взрыве на заводе под Рязанью

Елена Прошина
29 минут назад

Стало известно, что на предприятии в поселке Лесной под Рязанью, где, по последним данным, из-за взрыв и пожара погибли 17 человек, не соблюдали технику безопасности. Об этом сообщает «МК».

«Вещества мешали на коленке»: сотрудница рассказала о взрыве на заводе под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коллега погибших, работница заводоуправления, заявила, что в цеху, где случилась трагедия, работу никто не контролировал, и абсолютно не соблюдались нормы безопасности. Женщина слышала взрыв, при том, что здание заводоуправления находится в 2 километрах от места трагедии.

«Взрывчатые вещества на ООО «Разряд» перемешиваются практически «на коленке», в ручном режиме. Рано или поздно, трагедия должна была произойти. В цеху изготавливались промышленные взрывчатые вещества. ООО «Разряд» относится к малому бизнесу, сейчас их щадят, поэтому проверок Ростехнадзора нет. На «Эластике» же все нормативы соблюдались», - подчеркнула женщина.

В свою очередь генеральный директор «Разряда» Сергей Нистраткин выехал на место происшествия и рассказал, что ему известно о трагедии.

«Пожар произошел из-за непонятной детонации в цеху, где находилось 17 человек. 16 человек, из них 15 мужчин и одна женщина, погибли на месте, один пострадавший в очень тяжелом состоянии с 80 процентов ожогов тела госпитализирован в местную больницу. Причины детонации пока не понятны», - уточнил руководитель.

Происшествия,Ростехнадзор,
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