«Вещества мешали на коленке»: сотрудница рассказала о взрыве на заводе под Рязанью

«Пожар произошел из-за непонятной детонации в цеху, где находилось 17 человек. 16 человек, из них 15 мужчин и одна женщина, погибли на месте, один пострадавший в очень тяжелом состоянии с 80 процентов ожогов тела госпитализирован в местную больницу. Причины детонации пока не понятны», - уточнил руководитель.