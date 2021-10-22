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Крушащий конструкции ураганный ветер в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

По Москве пронесся ураганный ветер с дождем. Он снес деревья, сдвинул дорожные отбойники и заграждения, а также мусорные баки. На Красной площади ветер обрушил строительные леса у Кремля. В СМИ сообщают, что был поврежден один из зубцов кремлевской стены.

Ранее ГУ МЧС России по столичному региону объявил экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

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