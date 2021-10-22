Крушащий конструкции ураганный ветер в Москве сняли на видео

По Москве пронесся ураганный ветер с дождем. Он снес деревья, сдвинул дорожные отбойники и заграждения, а также мусорные баки. На Красной площади ветер обрушил строительные леса у Кремля. В СМИ сообщают, что был поврежден один из зубцов кремлевской стены.