Крушащий конструкции ураганный ветер в Москве сняли на видео

По Москве пронесся ураганный ветер с дождем. Он снес деревья, сдвинул дорожные отбойники и заграждения, а также мусорные баки. На Красной площади ветер обрушил строительные леса у Кремля. В СМИ сообщают, что был поврежден один из зубцов кремлевской стены.
Ранее ГУ МЧС России по столичному региону объявил экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении ведомства.