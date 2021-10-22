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Стали известны подробности массового отравления алкоголем на свадьбе в Москве

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Массовое отравление алкоголем произошло на свадьбе в кафе «Чашка» в Москве. Один из гостей скончался от интоксикации, еще трое остаются в больницах, подробности стали известны РЕН ТВ.

Стали известны подробности массового отравления алкоголем на свадьбе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям телеканала, опасный алкоголь на свадебный банкет принес кто-то из гостей. Полиция уже выясняет, что это было за спиртное, кто его произвел и кто продал.

Инцидент с массовым отравлением суррогатным алкоголем стал первым за этот год в Москве.

Главное следственное управление по Москве возбудило дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Ранее после смертельного отравления 26 человек на Урале полиция изъяла 12,5 тонны суррогатного алкоголя.

РЕН ТВ,
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