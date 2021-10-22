17 человек погибли в результате взрыва под Рязанью

Пострадавший в результате взрыва и пожара на заводе в Рязанской области, госпитализированный ранее с 80% ожогов тела в областную клиническую больницу, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную группу регионального правительства, передает ТАСС.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что скончался пациент, которого доставили санавиацией центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в Рязань. Пациента в крайне тяжелом состоянии привезли с места возгорания в поселок Лесной Шиловского района. Специалисты ОКБ предприняли все необходимые мероприятия, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - пояснили в опергруппе.

Таким образом, число погибших к настоящему времени выросло до 17.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

Также известны основные версии случившегося. Предполагается, что причиной взрыва выступило нарушение технологического процесса по причине выхода из строя оборудования. Помимо этого, вероятно, производственный процесс был нарушен самими работниками, сообщали «Известия».