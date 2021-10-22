В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.50
Войти в почту

17 человек погибли в результате взрыва под Рязанью

Анна Безрукова
46 минут назад

Пострадавший в результате взрыва и пожара на заводе в Рязанской области, госпитализированный ранее с 80% ожогов тела в областную клиническую больницу, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную группу регионального правительства, передает ТАСС.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что скончался пациент, которого доставили санавиацией центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в Рязань. Пациента в крайне тяжелом состоянии привезли с места возгорания в поселок Лесной Шиловского района. Специалисты ОКБ предприняли все необходимые мероприятия, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - пояснили в опергруппе.

Таким образом, число погибших к настоящему времени выросло до 17.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

Также известны основные версии случившегося. Предполагается, что причиной взрыва выступило нарушение технологического процесса по причине выхода из строя оборудования. Помимо этого, вероятно, производственный процесс был нарушен самими работниками, сообщали «Известия».

Напомним, пожар в цеху по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по московскому времени. Установлено, что в помещении сначала прогремел взрыв, затем начался пожар. Пламя распространилось по площади 160 квадратных метров.

Происшествия,Видео,СКР,газета "Известия",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители