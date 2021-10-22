Двухлетний мальчик отравился наркотиком в Петербурге

Двухлетний ребенок был доставлен с отравлением неизвестным наркотиком в медучреждение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В связи с инцидентом было заведено уголовное дело.

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"В отношении 36-летнего отца ребенка отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России ("Оставление в опасности"). Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в ведомстве.

В четверг, 21 октября, в дежурную часть Красносельского района поступило сообщение из больницы, что из квартиры в доме по улице Маршала Казакова в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка 2019 года рождения. Медики констатировали острое пероральное отравление у ребенка. Предварительно, по недосмотру родителей мальчик съел неустановленный наркотик.