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Двухлетний мальчик отравился наркотиком в Петербурге

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад

Двухлетний ребенок был доставлен с отравлением неизвестным наркотиком в медучреждение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В связи с инцидентом было заведено уголовное дело.

Двухлетний мальчик отравился наркотиком в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отношении 36-летнего отца ребенка отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России ("Оставление в опасности"). Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в ведомстве.

В четверг, 21 октября, в дежурную часть Красносельского района поступило сообщение из больницы, что из квартиры в доме по улице Маршала Казакова в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка 2019 года рождения. Медики констатировали острое пероральное отравление у ребенка. Предварительно, по недосмотру родителей мальчик съел неустановленный наркотик.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области.

Происшествия,МВД,
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