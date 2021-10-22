Главными виновниками инцидента на съемках фильма «Ржавчина», в результате которого американский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера, являются сотрудники пиротехнического цеха, отвечающие за подготовку оружия для съемок. Об этом разговоре с «Рамблером» заявил актер и каскадер Александр Иншаков.
Он рассказал, что при съемках кино используется охолощенное оружие, из которого невозможно выстрелить боевыми патронами.
«Есть пиротехнический цех, который готовит оружие к съемкам. Заказ оружия той или иной марки идет заранее. И это оружие подготавливается специально, оно охолощенное, из него нельзя стрелять боевыми патронами. А сами патроны, которыми стреляют, они без боеголовки. Там есть только порох, причем в ограниченном количестве», - сказал специалист.
Вместе с тем Иншаков отметил, что доля вины в произошедшем также лежит на самом Болдуине, которому следовало самостоятельно проверить оружие перед съемками сцены.
«Прежде чем мы - каскадеры или актеры - берем в руки оружие, мы его всегда крутим, вертим, смотрим, передергиваем, проверяем сто раз, нам самим интересно... Так что это дикий случай. Как такое могло произойти? Может быть, в последний момент подсунули, подложили (боевое оружие - прим. ред.)? Об этом можно подумать, но на самом деле это исключено. Иногда и палка стреляет. Надо понимать, что у тебя в руках. Болдуин должен был посмотреть, какие были патроны, их же видно. В холостом патроне сама гильза без свинцового наконечника, она специально зажата, спрессована. И боевой патрон виден: он с наконечником», - рассказал специалист.
Иншаков добавил, что на съемках актеры и каскадеры стараются не целиться и не «стрелять» в лицо партнеров, наводя оружие немного мимо цели.
«Все зависит от кадра, который выставит оператор, от того, что потребует режиссер. Но в принципе нет смысла стрелять в человека. Все зависит от ракурса... Но если оружие подготовлено - опасности нет», - уточнил он.
Ранее во время съемок фильма «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами.
В момент выстрела пуля или осколки задели режиссера и оператора картины, которые находились поблизости. Режиссер был ранен в ключицу. Алина Хатчинс, 42-летняя женщина-оператор, была тяжело ранена и доставлена в больницу авиацией. Она скончалась от полученных ранений.