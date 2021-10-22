«Прежде чем мы - каскадеры или актеры - берем в руки оружие, мы его всегда крутим, вертим, смотрим, передергиваем, проверяем сто раз, нам самим интересно... Так что это дикий случай. Как такое могло произойти? Может быть, в последний момент подсунули, подложили (боевое оружие - прим. ред.)? Об этом можно подумать, но на самом деле это исключено. Иногда и палка стреляет. Надо понимать, что у тебя в руках. Болдуин должен был посмотреть, какие были патроны, их же видно. В холостом патроне сама гильза без свинцового наконечника, она специально зажата, спрессована. И боевой патрон виден: он с наконечником», - рассказал специалист.