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В Москве произошло массовое отравление алкоголем со смертельным исходом

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем произошел в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве произошло массовое отравление алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, еще 11 октября четыре человека были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через два дня один из пострадавших скончался. Предварительной причиной смерти медики назвали токсическое действие этанола и метанола.

Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка, купили у ее бабушки

Полиция начала выяснять, у кого и где пострадавшие покупали алкоголь. По информации источника РЕН ТВ, компания распивала спиртное в московском кафе «Чашка».

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