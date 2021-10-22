В Москве произошло массовое отравление алкоголем

Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем произошел в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, еще 11 октября четыре человека были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через два дня один из пострадавших скончался. Предварительной причиной смерти медики назвали токсическое действие этанола и метанола.