В Москве произошло массовое отравление алкоголем

Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем произошел в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, еще 11 октября четыре человека были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через два дня один из пострадавших скончался. Предварительной причиной смерти медики назвали токсическое действие этанола и метанола.
Полиция начала выяснять, у кого и где пострадавшие покупали алкоголь. По информации источника РЕН ТВ, компания распивала спиртное в московском кафе «Чашка».