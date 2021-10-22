Власти Москвы опровергли информацию о падении лифта в многоэтажке

Власти Москвы опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта в доме на западе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

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По словам чиновников, в одном из лифтов дома оказались 11 человек одновременно, из-за чего кабина остановилась между этажами.

«Обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии», - подчеркивается в сообщении.

Чиновники объяснили, что лифт остановился, так как сработала система безопасности.

Заявка об остановке лифта поступила диспетчерам в 08:05, в 08:13 они начали освобождать застрявших в кабине людей. В результате инцидента никто не пострадал.

СМИ писали, что утром 22 октября в жилом доме на улице Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт с десятью пассажирами. Утверждалось, что лифт рухнул из-за обрыва троса, но пассажиров спасла система безопасности, удержавшая кабину.