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Минздрав подтвердил гибель 16 человек при взрыве под Рязанью

Анна Безрукова
51 минуту назад

В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при возгорании в цехе по производству пороха в Рязанской области. Еще один пострадавший находится в медучреждении тяжелом состоянии.

Минздрав подтвердил гибель 16 человек при взрыве под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

Телеграм-канал Mash ранее привел список сотрудников смены, в которую произошел пожар.

Также к настоящему времени озвучили основные версии случившегося. Предположительно, причиной стало нарушение технологического процесса из-за выхода из строя оборудования. Кроме того, возможно, имело место нарушение процесса самими работниками, писали «Известия».

Известно, что цех в результате пожара полностью оказался разрушенным.

Напомним, пожар в цеху по производству пороха на заводе «Эластик» произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по Москве. В помещении сначала прогремел взрыв, далее случилось возгорание. Пламя распространилось на площади 160 квадратных метров.

К месту выехал вице-премьер региона, туда же направили две бригады санавиации.

Ранее, 8 октября СМИ писали о пожаре на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день видели яркий факел, горел газ. Работников предприятия экстренно эвакуировали из здания, никто не пострадал.

Происшествия,Минздрав РФ,СКР,газета "Известия",
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