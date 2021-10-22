Минздрав подтвердил гибель 16 человек при взрыве под Рязанью

В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при возгорании в цехе по производству пороха в Рязанской области. Еще один пострадавший находится в медучреждении тяжелом состоянии.

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Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

Телеграм-канал Mash ранее привел список сотрудников смены, в которую произошел пожар.

Также к настоящему времени озвучили основные версии случившегося. Предположительно, причиной стало нарушение технологического процесса из-за выхода из строя оборудования. Кроме того, возможно, имело место нарушение процесса самими работниками, писали «Известия».

Известно, что цех в результате пожара полностью оказался разрушенным.

Напомним, пожар в цеху по производству пороха на заводе «Эластик» произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по Москве. В помещении сначала прогремел взрыв, далее случилось возгорание. Пламя распространилось на площади 160 квадратных метров.

К месту выехал вице-премьер региона, туда же направили две бригады санавиации.