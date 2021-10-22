Минздрав подтвердил гибель 16 человек при взрыве под Рязанью

В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при возгорании в цехе по производству пороха в Рязанской области. Еще один пострадавший находится в медучреждении тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.
Телеграм-канал Mash ранее привел список сотрудников смены, в которую произошел пожар.
Также к настоящему времени озвучили основные версии случившегося. Предположительно, причиной стало нарушение технологического процесса из-за выхода из строя оборудования. Кроме того, возможно, имело место нарушение процесса самими работниками, писали «Известия».
Известно, что цех в результате пожара полностью оказался разрушенным.
Напомним, пожар в цеху по производству пороха на заводе «Эластик» произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по Москве. В помещении сначала прогремел взрыв, далее случилось возгорание. Пламя распространилось на площади 160 квадратных метров.
К месту выехал вице-премьер региона, туда же направили две бригады санавиации.
Ранее, 8 октября СМИ писали о пожаре на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день видели яркий факел, горел газ. Работников предприятия экстренно эвакуировали из здания, никто не пострадал.