Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

«22 октября в 08 часов 22 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района. Здание цеха 1-о этажное, кирпичное, размером 16х10. Огнем уничтожено здание цеха. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Рязанской области.