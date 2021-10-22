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Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

16 человек погибли при взрыве в пороховом цехе на заводе «Эластик» в Рязанской области. Момент ЧП зафиксировала камера видеорегистратора в автомобиле. Запись публикует Telegram-канал Mash.

Как передает информационное агентство «Интерфакс», взрыв произошел на площадях частной компании, расположенных на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик». В помещении находилась смена из 17 человек.

«22 октября в 08 часов 22 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района. Здание цеха 1-о этажное, кирпичное, размером 16х10. Огнем уничтожено здание цеха. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Рязанской области.

Уточняется, что к 09:31 открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать нарушение технологических процессов.

Названа причина взрыва в пороховом цехе под Рязанью

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,
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