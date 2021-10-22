Спасение людей из сорвавшегося лифта в Москве попало на видео

В Москве лифт сорвался с высоты пятого этажа. Инцидент произошел в жилом доме на улице Покрышкина. Между третьим и вторым этажом сработала система экстренного торможения. По предварительной информации, в момент падения в кабине подъемника находилось шесть взрослых и четыре ребенка.