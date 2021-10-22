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Спасение людей из сорвавшегося лифта в Москве попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве лифт сорвался с высоты пятого этажа. Инцидент произошел в жилом доме на улице Покрышкина. Между третьим и вторым этажом сработала система экстренного торможения. По предварительной информации, в момент падения в кабине подъемника находилось шесть взрослых и четыре ребенка.

Видео спасения людей появилось в распоряжении Telegram-канала «112». На записи видно, как мужчина помогает выбраться женщинам и детям. Никто из них не пострадал. Возможной причиной падения лифта мог стать оборвавшийся трос.

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