Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Самолет, следующий из Москвы в Казань, сразу после вылета из аэропорта Домодедово подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причина произошедшего устанавливается.

Сейчас воздушное судно продолжает набирать высоту, оно находится над Московской областью и следует по курсу на Казань.

Ранее, 20 октября появилась информация, что российский самолет, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, приготовился к экстренной посадке в Москве. Причиной выступила неисправность системы кондиционирования.

Как позже журналистам уточнил источник в авиационных службах, воздушное судно смогло благополучно приземлиться в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что направлявшийся в Чечню лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву. В пути он провел свыше двух с половиной часов. Причина неисправности тогда не называлась.