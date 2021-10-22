Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Самолет, следующий из Москвы в Казань, сразу после вылета из аэропорта Домодедово подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Причина произошедшего устанавливается.
Сейчас воздушное судно продолжает набирать высоту, оно находится над Московской областью и следует по курсу на Казань.
Ранее, 20 октября появилась информация, что российский самолет, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, приготовился к экстренной посадке в Москве. Причиной выступила неисправность системы кондиционирования.
Как позже журналистам уточнил источник в авиационных службах, воздушное судно смогло благополучно приземлиться в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что направлявшийся в Чечню лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву. В пути он провел свыше двух с половиной часов. Причина неисправности тогда не называлась.
Также в этот же день, 20 октября, в аэропорту Челябинска экстренную посадку совершил российский пассажирский самолет. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Пилот запросил у диспетчеров возможность прерывания полета и экстренного возвращения в аэропорт вылета вследствие проблем с гидравликой. Посадка прошла удачно, никто не пострадал.