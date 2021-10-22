В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.25
Войти в почту

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Анна Безрукова
1 час назад

Самолет, следующий из Москвы в Казань, сразу после вылета из аэропорта Домодедово подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина произошедшего устанавливается.

Сейчас воздушное судно продолжает набирать высоту, оно находится над Московской областью и следует по курсу на Казань.

Ранее, 20 октября появилась информация, что российский самолет, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, приготовился к экстренной посадке в Москве. Причиной выступила неисправность системы кондиционирования.

Как позже журналистам уточнил источник в авиационных службах, воздушное судно смогло благополучно приземлиться в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что направлявшийся в Чечню лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву. В пути он провел свыше двух с половиной часов. Причина неисправности тогда не называлась.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Также в этот же день, 20 октября, в аэропорту Челябинска экстренную посадку совершил российский пассажирский самолет. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Пилот запросил у диспетчеров возможность прерывания полета и экстренного возвращения в аэропорт вылета вследствие проблем с гидравликой. Посадка прошла удачно, никто не пострадал.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители