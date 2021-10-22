Глава МЧС вылетел к месту ЧП в Рязанской области

Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место ЧП в Рязанской области. Утром в пятницу там произошел взрыв на предприятии. По последней информации, погибли 16 человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Взрыв привел к возгоранию в цехе. Сейчас открытое горение ликвидировано, здание цеха полностью разрушено.

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ТАСС передает, что сохранились только одиночные конструкции. По информации Телеграм-канала Mash, в смене, работавшей в цеху, было 17 человек. Поступают сообщения о шестнадцати погибших, тела двенадцати уже найдены. Власти Рязанской области подтвердили гибель 14 человек. Еще один человек находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, у него ожоги 99% тела.

Взрыв, по уточненным данным, произошел на предприятии "Разряд", которое занимается утилизацией боеприпасов и производством промышленной взрывчатки. Оно расположено на площадях завода синтетических волокон "Эластик" и имеет лицензию на работы с использованием сведений, состоавляющих государственную тайну. Что привело к взрыву, пока неясно.