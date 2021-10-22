«Располагал детей»: коллега о задержанном за педофилию режиссере «Ералаша»

Коллега арестованного по подозрению в педофилии режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого Дмитрий заявил, что очень удивлен такой информации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Илья Белостоцкий/vk.com Илья Белостоцкий/vk.com

По словам Дмитрия, он последний раз встречался с Белостоцким в марте 2020 года, когда приезжал в Москву на просмотр фильма.

«Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались - какая камера, какой компьютер. Жесть какая», - заявил мужчина.

Ранее музыкант Гарри Ананасов рассказал, что Белостоцкий исчез около года назад. Среди знакомых появились слухи о том, что режиссер тяжело болеет. В то же время его мать утверждала - она не знает, что произошло с Ильей.

Ананасов также добавил, что Белостоцкий показал себя с лучшей стороны как профессионал и располагал к себе детей.

Накануне стало известно, что Илья Белостоцкий задержан по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщается, что дома у режиссера провели обыск, во время которого были найдены фотографии и видео с обнаженными детьми. По данному факту правоохранители проводят проверку.