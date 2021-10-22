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Количество погибших из-за взрыва под Рязанью возросло до 14

Анна Безрукова
1 час назад

В результате взрыва в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" под Рязанью погибли 14 человек. Еще двоих ищут под обломками, одного сотрудника госпитализировали, сообщает Телеграм-канал Mash.

Количество погибших из-за взрыва под Рязанью возросло до 14
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также канал приводит список сотрудников смены, в которую произошел пожар.

Ранее предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса вследствие неисправности оборудования. Помимо этого, возможно, присутствовало нарушение процесса самими работниками, сообщали «Известия».

Также отмечалось, что цех в результате возгорания полностью разрушился.

Напомним, пожар в цеху на заводе «Эластик» произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по московскому времени. В помещении для производства пороха сначала прогремел взрыв, затем началось возгорание. Огонь распространился по площади 160 квадратных метров.

К месту ЧП выехал вице-премьер Рязанской области, туда же направлены две бригады санавиации.

Ранее, 8 октября СМИ сообщали о возгорании на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день был зафиксирован яркий факел, горел газ. Сотрудников предприятия быстро эвакуировали из здания, никто из них не пострадал.

Происшествия,газета "Известия",
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