В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.95
Войти в почту

12 человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

Анна Безрукова
31 минуту назад

При пожаре в результате взрыва на в цехе по производству пороха на заводе синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе под Рязанью погибли 12 человек. Судьба еще четырех неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

12 человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара считают нарушение технологического процесса по причине неисправности оборудования. Кроме этого, возможно, имело место нарушение процесса самими работниками, писали «Известия».

Также уточнялось, что сам цех в результате произошедшего полностью разрушился.

Напомним, пожар в цеху под Рязанью произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по Москве. В помещении, где производится порох, сначала прогремел взрыв, далее возникло возгорание. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров.

К месту выехал вице-премьер Рязанской области, туда же направили две бригады санитарной авиации.

Ранее, 8 октября появилась информация о возгорании на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день был заметен яркий факел, произошло горение газа. Работники предприятия были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.

Представители руководства завода отмечали, что контролируют ситуацию, а сирены эвакуации срабатывают при любом техническом сбое, так как таковы требования безопасности, сообщало «Амур-инфо».

Происшествия,газета "Известия",РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители