12 человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

При пожаре в результате взрыва на в цехе по производству пороха на заводе синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе под Рязанью погибли 12 человек. Судьба еще четырех неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара считают нарушение технологического процесса по причине неисправности оборудования. Кроме этого, возможно, имело место нарушение процесса самими работниками, писали «Известия».

Также уточнялось, что сам цех в результате произошедшего полностью разрушился.

Напомним, пожар в цеху под Рязанью произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по Москве. В помещении, где производится порох, сначала прогремел взрыв, далее возникло возгорание. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров.

К месту выехал вице-премьер Рязанской области, туда же направили две бригады санитарной авиации.

Ранее, 8 октября появилась информация о возгорании на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день был заметен яркий факел, произошло горение газа. Работники предприятия были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.