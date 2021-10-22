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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, который планировал устроить сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Кадры задержания подозреваемого публикует телеканал «360». В ходе проведения обыска в жилище злоумышленника были обнаружены взрывчатка и поражающие элементы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Исламское государство,
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