ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Видео

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае , который планировал устроить сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Кадры задержания подозреваемого публикует телеканал «360». В ходе проведения обыска в жилище злоумышленника были обнаружены взрывчатка и поражающие элементы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».