На бывшего губернатора Хабаровского края Фургала завели новые дела

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Борис Кожемякин.
По его словам, расследования ведутся по статьям 210 УК РФ («Организации преступного сообщества») и 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Защитник отметил, что обвинение Фургалу по заведенным делам еще не предъявили. Следователь также не уведомил защиту о новых делах.
Адвокат заявил ходатайство о прекращении дела об убийствах на основании отсутствия состава преступления в действиях Фургала.
21 июля сообщалось, что помимо создания ОПГ и мошенничества экс-губернатору готовятся вменить статью 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Фигурантами этих дел являются около десятка сообщников Фургала из числа бизнесменов и чиновников.
Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал отрицает свою вину, настаивая на заказном характере уголовного преследования. Он был уволен с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.