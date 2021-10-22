На бывшего губернатора Хабаровского края Фургала завели новые дела

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По его словам, расследования ведутся по статьям 210 УК РФ («Организации преступного сообщества») и 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Защитник отметил, что обвинение Фургалу по заведенным делам еще не предъявили. Следователь также не уведомил защиту о новых делах.

Адвокат заявил ходатайство о прекращении дела об убийствах на основании отсутствия состава преступления в действиях Фургала.

21 июля сообщалось, что помимо создания ОПГ и мошенничества экс-губернатору готовятся вменить статью 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Фигурантами этих дел являются около десятка сообщников Фургала из числа бизнесменов и чиновников.