Опубликовано видео с места пожара на заводе под Рязанью

Семь человек погибли при пожаре в пороховом цехе на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.
Огонь распространился на площадь в 160 квадратных метров, возгорание удалось локализовать в 09:45.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на главу администрации Шиловского района Владимира Луканцова, в момент возникновения пожара в помещении предприятия находились 17 человек. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.