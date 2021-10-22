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Опубликовано видео с места пожара на заводе под Рязанью

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Семь человек погибли при пожаре в пороховом цехе на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.

Огонь распространился на площадь в 160 квадратных метров, возгорание удалось локализовать в 09:45.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на главу администрации Шиловского района Владимира Луканцова, в момент возникновения пожара в помещении предприятия находились 17 человек. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.

Происшествия,Пожары,Видео,ИТАР-ТАСС,
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