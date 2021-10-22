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Названа предварительная причина взрыва в пороховом цехе под Рязанью

Анна Безрукова
57 минут назад

Предварительной причиной пожара в цехе по производству пороха под Рязанью называют нарушение технологического процесса вследствие неисправности оборудования. Также, возможно, было допущено нарушение процесса самими работниками, сообщают «Известия».

Названа причина взрыва в пороховом цехе под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также к настоящему времени известно, что пропавшие без вести девять человек в результате взрыва, скорее всего, погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Общее число погибших в этом случае составит 16 человек.

Ранее сообщалось о семи погибших. Двоих работников госпитализировали в очень тяжелом состоянии, у них 80 и 100% ожогов тела.

Кроме этого, отмечается, что сам цех в результате ЧП оказался полностью разрушенным.

Напомним, пожар произошел сегодня, 22 октября в 08:30 по московскому времени на заводе синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе. В цехе по производству пороха сначала прогремел взрыв, после возникло возгорание, локализованное на площади 160 квадратных метров.

На место ЧП выехал вице-премьер Рязанской области, туда же были направлены две бригады санитарной авиации.

Ранее, 8 октября сообщалось о возгорании на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день очевидцы заметили яркий факел, горел газ. Сотрудников предприятия быстро эвакуировали, никто не пострадал.

Администрация завода отмечала, что держат ситуацию под контролем, а сирены эвакуации срабатывают при любом техническом сбое, поскольку таковы требования безопасности, писало агентство «Амур-инфо».

Происшествия,газета "Известия",
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