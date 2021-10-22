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Число жертв взрыва в цехе под Рязанью возросло до семи

Анна Безрукова
1 час назад

Количество погибших в результате взрыва на заводе синтетических волокон «Эластик» под Рязанью увеличилось до семи человек. Еще девять человек ищут, сообщает Телеграм-канал «112».

Число жертв взрыва в цехе под Рязанью возросло до семи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет канал, в цехе по производству пороха отмечается большое задымление, многие конструкции обрушились, что усложняет работу пожарных. Двоих работников доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, у них 80 и 100% ожогов тела.

Напомним, пожар произошел в 08:30 по московскому времени на заводе синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе. Взрыв прогремел в цехе по производству пороха, далее последовало возгорание, локализованное на площади в 160 квадратных метров.

К месту ЧП уже выехал вице-премьер Рязанской области, туда же направили две бригады санитарной авиации. Согласно предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса.

Ранее, 8 октября появились данные о пожаре на Амурском газоперерабатывающем заводе. В небе в тот день появился яркий факел, произошло горение газа. Работники предприятия были оперативно эвакуированы, пострадавших не было.

Представители завода сообщали, что держат ситуацию под контролем, а сирены эвакуации срабатывают при всех технических сбоях - таковы требования безопасности, писало агентство «Амур-инфо».

Интернет-пользователи сообщали, что они видели покидающих территорию завода работников и огненное пламя. Предположительно, горел детандер, представляющий собой устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую.

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