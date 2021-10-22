Студента с пистолетом задержали на пути к колледжу в Петербурге

Двое учащихся колледжа были доставлены в полицию по подозрению в стрельбе возле учебного заведения в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным ведомства, сообщение о выстрелах в районе дома №9 по Охотничьему переулку поступило в полицию 21 октября.

«Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет», - пояснили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел недалеко от колледжа им. Путилова. Студенты закрылись в кабинетах, их также попросили не подходить к окнам. При этом владельцем оружия оказался 19-летний ученик соседнего Петровского колледжа, который также был закрыт из-за стрельбы.

Директор промышленно-технологического колледжа имени Н.И. Путилова Геннадий Шорников отметил, что учебное заведение было закрыто после поступивших в одиннадцатом часу утра указаний от правоохранительных органов.

Занятия не прерывались. Через 2,5 часа полиция сообщила о том, что нарушитель пойман, и ограничительные меры можно снимать, пояснил он ТАСС. Как указывает сайт Spb.tsargrad.tv, вооруженного пистолетом студента поймали на подходе к учебному заведению.