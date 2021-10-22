Появилось видео с места убийства на съемках фильма с Алеком Болдуином

Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок нового фильма. Видео с места трагедии появилось в YouTube-канале KHOU 11.

Несчастный случай произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс, режиссер фильма Джоэл Соуз получили ранение в ключицу и находится в критическом состоянии.