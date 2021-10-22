Найдены останки жениха загадочно погибшей американки

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США установили, что найденные в мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтон-младшего в американском штате Флорида человеческие останки принадлежат Брайану Лондри — жениху 22-летней Габриэль (Габби) Петито, чье таинственное исчезновение во время их совместного путешествия привлекло пристальное внимание мировой общественности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ведомство.

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Судмедэксперты провели опознание на основании стоматологических данных. По результатам экспертизы было выявлено, что останки, найденные вместе с рюкзаком и ноутбуком в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, действительно принадлежат Брайану Лондри. Сообщается, что район, где были обнаружены останки, до недавнего времени был скрыт водой. Теперь им предстоит определить причину гибели 23-летнего мужчины.

В сентябре сообщалось, что жительница Лонг-Айленда Габриэль Петито и ее молодой человек Брайан Лондри отправилась в автомобильное путешествие по Соединенным Штатам на фургоне. Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. Вскоре поступила информация, что девушка исчезла — по словам ее матери, последний раз путешественница выходила на связь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг 23 или 24 августа.