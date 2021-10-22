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Найдены останки жениха загадочно погибшей американки

Lenta.ru
1 час назад

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США установили, что найденные в мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтон-младшего в американском штате Флорида человеческие останки принадлежат Брайану Лондри — жениху 22-летней Габриэль (Габби) Петито, чье таинственное исчезновение во время их совместного путешествия привлекло пристальное внимание мировой общественности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ведомство.

Найдены останки жениха загадочно погибшей американки
Фото: ReutersReuters

Судмедэксперты провели опознание на основании стоматологических данных. По результатам экспертизы было выявлено, что останки, найденные вместе с рюкзаком и ноутбуком в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, действительно принадлежат Брайану Лондри. Сообщается, что район, где были обнаружены останки, до недавнего времени был скрыт водой. Теперь им предстоит определить причину гибели 23-летнего мужчины.

В сентябре сообщалось, что жительница Лонг-Айленда Габриэль Петито и ее молодой человек Брайан Лондри отправилась в автомобильное путешествие по Соединенным Штатам на фургоне. Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. Вскоре поступила информация, что девушка исчезла — по словам ее матери, последний раз путешественница выходила на связь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг 23 или 24 августа.

Вернувшийся из путешествия Лондри отказался отвечать на вопросы о судьбе своей невесты и не помогал в ее поисках. 17 сентября он и вовсе исчез. Позднее тело девушки со следами удушения нашли в районе кемпинга Spread Creek, расположенного в национальном лесу Бриджер-Титон на восточной границе национального парка Гранд-Титон. А Лондри был объявлен в федеральный розыск.

Происшествия,ФБР,
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