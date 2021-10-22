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Хакеры выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Подмосковья

Daily Stormиещё 9
1 час назад

Архив, в котором указаны марка автомобиля, имя владельца и его телефон, в даркнете оценили в 800 долларов

В даркнете появились данные автовладельцев Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленники выставили на продажу базу размером в 50 миллионов строк с данными водителей, зарегистрированных в столице и Подмосковье с 2006 по 2019 год. Архив хакеры оценили в 800 долларов. В качестве бонуса покупателям также предлагается файл с информацией от 2020 года.

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Утечка информации: кто "сливает" данные россиян

Сам продавец утверждает, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД. Но источники «Коммерсанта» и эксперты предположили, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем. Они интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

Сообщение о продаже базы данных размещено на одном из форумов, специализирующемся на реализации утечек информации. В архиве указывается модель и марка автомобиля, регистрационный и VIN-номер, дата постановки машины на учет, мощность ее двигателя, фамилия и имя владельца. Также в базе данных содержится дата рождения хозяина автомобиля и номер его телефона.

Журналисты издания связались с пятью людьми из слитой базы данных, и все они отозвались по имени и отчеству. Но данные по автомобилю подтвердил лишь один из владельцев. Остальные отказались это сделать.

Данные о зарегистрированных автомобилях и их владельцах хранятся централизованно в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, раньше у каждого регионального управления ГИБДД имелась собственная база, куда отгружались данные.

Москва и Подмосковье до 2020 года могли отгружать данные параллельно в ФИС и в свои системы. Затем перестали, и в настоящий момент региональные системы выводятся из эксплуатации.

Судя по составу данных, новая база автовладельцев — не выгрузка из системы ГИБДД, а скорее выгрузка из баз страховщиков. Такое мнение выразил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян: «Эти данные могли быть похищены как напрямую у страховых, так и у их подрядчиков, которым базы передаются для «прозвона», считает эксперт.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов при этом заметил, что данные из баз ГИБДД интересны не только страховщикам: «Их могут использовать мошенники и продавцы запчастей для таргетинга рекламы», пояснил Шмуматов.

По его мнению, эта утечка явно произошла не из баз ГИБДД: «Текущие системы защиты от внешних атак и действий инсайдеров просто не позволят скопом выгружать базы данных».

По версии координатора «Синих ведерок», злоумышленники слабые места ищут и находят в ведомствах, информационные системы которых интегрируются с базами ГИБДД. «Это могут быть, например, муниципалитеты различных региональных городов, которым недавно предоставили право штрафовать водителей за неправильную парковку», — уточнил Шкуматов. Он добавил, что в этих структурах требования к информационной безопасности зачастую ниже.

В августе 2020 года преступники выставили на продажу личные данные порядка миллиона водителей Москвы и Подмосковья. Злоумышленники оценивали базу данных в 1,5 тысячи долларов, писал «Коммерсантъ». Данные были актуальны на конец 2019 года. В файле имелись следующие строки: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Происшествия,Ашот Оганесян,Петр Шкуматов,ГИБДД,
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