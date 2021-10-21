Забеременела от инопланетянина: что известно об убийце школьницы в Вологде

Жестоко убившая девятилетнюю девочку жительница Вологды постоянно охотилась за детьми

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40-летняя Ульяна Ланская, которая жестоко расправилась в Вологде с девятилетней Соней Жаворонковой, постоянно охотилась за детьми. Родители неоднократно жаловались на подозрительное поведение женщины в полицию, но до этой трагедии закон она не нарушала и наказывать ее было не за что, пишет «Комсомольская правда».

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Как сообщает издание, женщина окончила филфак местного университета, некоторое время преподавала детям английский язык. Потом была сиделкой в Италии, где заработала на квартиру. Настоящее имя женщины – Мария Киселева. Его она сменила более 10 лет назад на более, по ее мнению, благозвучное. У женщины двое детей. Старшему сыну – 16, младшей дочери – пять.

Издание сообщает, что во время учебы в университете и некоторое время после Ланская была самым обычным человеком. Но потом, как говорят ее знакомые, «стала нести чушь». Так, во время второй беременности всем рассказывала, что ребенок от инопланетянина.

Когда девочка родилась, Ланская ходила по врачам, требовала сделать девочке операцию, так как ее преследовала мысль, что ребенок болен раком.

Тревогу забили родители женщины. Они обратились в органы опеки. Ланскую поставили на учет, лечили в психоневрологическом диспансере от шизофрении, а детей отдали под опеку родственникам. Дочери женщины тогда было три года. Когда органы опеки пришли забирать детей, Ланская угрожала выброситься из окна вместе с дочерью. После этого она пыталась вернуть детей через суд, но ей отказали.

Жители Вологды рассказали, что женщина постоянно охотилась за детьми: подходила к ним на детских площадках, приглашала в гости, была при этом мила и приветлива. Недавно она пыталась увести из детского сада двух пятилетних детей своей знакомой, представившись родственницей, но воспитательница позвонила матери детей.

Соседи опасались женщины, запрещали своим детям с ней разговаривать и тем более ходить к ней домой. Они также регулярно жаловались на подозрительное поведение соседки в полицию, просили защитить от нее детей, но формально Ланская закон не нарушала и поводов изолировать ее не было – до тех пор, пока не произошло убийство.

На допросе после трагедии женщина заявила, что больна раком крови, и от этой болезни уже умерли все ее родственники. По ее словам, она не хотела умирать одна, поэтому и убила девочку. Также, по ее словам, она хотела оставить след в истории. Кроме того, девочка вызвала у Ланской неприязнь.

После убийства Сони Жаворонковой женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы определить, понимала ли она характер своих действий.

Жители Вологды уверены, что Ланская полностью отдавала отчет в том, что делает. Она выследила свою жертву, потом заманила Соню и ее подругу Аллу к себе домой, пообещав угостить конфетами. После чая женщина стала задавать детям вопросы: «Что вы будете делать, когда будете умирать?», «Что будет чувствовать ваша мама, когда вы умрете?», «Что вы будете чувствовать, умирая?». После этого она отправила вторую девочку домой. Почему она то сделала, пока неизвестно. Возможно, понимала, что не справится с двумя детьми. А возможно, оставшаяся в живых семилетняя Алла действительно похожа на ее пятилетнюю дочь, как заявила женщина, выпроваживая девочку.

Соню она убивала, по разным данным, около пяти часов. Делала это жестоко и цинично: избивала, пытала, резала ножами.

Сразу после убийства женщина попыталась уехать на поезде, но наглоталась снотворного и попала в больницу в Белозерске.