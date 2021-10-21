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Фанат "Спартака" оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста

Газета.Ru
28 минут назад

Бывший глава фан-клуба московского "Спартака" Валентин Коршунов оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и "Лестер Сити", сообщает "Чемпионат.com".

Фанат "Спартака" оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста
Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал «Щегол»Кадр из видео/Телеграм-канал «Щегол»

Соответствующее решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Также болельщику "Спартака" запретили посещать футбольные матчи ближайшие два года. После игры Щеголев снимал на видео обстановку у VIP-входа на стадион.

Один из болельщиков "Спартака" попросил журналиста прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове.

Встреча между "Спартаком" и "Лестером", прошедшая в Москве на "Открытие Банк Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что Коршунову грозило 15 суток ареста, но было возможно добавление уголовного наказания. Также в крови у бывшего главы фан-клуба "Спартака" был найден алкоголь.

Происшествия,Джордан Ларссон,Александр Щеголев,Александр Соболев,Спартак,Чемпионат.com,РБК,
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