Режиссеру «Ералаша» предъявили обвинение в педофилии

Белостоцкого задержали в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Позже обвинение переквалифицировали по более «тяжелой» статье - ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Телеграм-канал «112», Белостоцкий был задержан еще год назад. Все это время близкие рассказывали, что он тяжело болен и не может выйти на связь. Кроме того, по данным канала, Белостоцкому может грозить новое обвинение, так как дома у него обнаружили детскую порнографию. В ближайшее время расследование уголовного дела в отношении режиссера будет завершено.