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Режиссеру «Ералаша» предъявили обвинение в педофилии

Елена Прошина
33 минуты назад

Режиссера-постановщика детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого задержали по подозрению в педофилии, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Режиссеру «Ералаша» предъявили обвинение в педофилии
Фото: СоцсетиСоцсети

Белостоцкого задержали в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Позже обвинение переквалифицировали по более «тяжелой» статье - ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Режиссер в настоящее время находится в СИЗО.

Как сообщает Телеграм-канал «112», Белостоцкий был задержан еще год назад. Все это время близкие рассказывали, что он тяжело болен и не может выйти на связь. Кроме того, по данным канала, Белостоцкому может грозить новое обвинение, так как дома у него обнаружили детскую порнографию. В ближайшее время расследование уголовного дела в отношении режиссера будет завершено.

Происшествия,Илья Белостоцкий,ФСИН,МВД,ИТАР-ТАСС,
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