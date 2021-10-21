Появилось видео избиения охранником магазина школьника в Новосибирске

В одном из супермаркетов «Пятерочка» в Новосибирске охранник избил подростка. Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника. Снятые камерой видеонаблюдения кадры появились в распоряжении издания «Известия» и опубликованы в Telegram-канале IZ.RU.

13-летний школьник бродил по магазину в поисках лимонада, в то время как сотрудник торговый точки заподозрил его в краже. Он схватил мальчика, заломил ему руки и ударил по спине.