Появилось видео избиения охранником магазина школьника в Новосибирске

В одном из супермаркетов «Пятерочка» в Новосибирске охранник избил подростка. Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника. Снятые камерой видеонаблюдения кадры появились в распоряжении издания «Известия» и опубликованы в Telegram-канале IZ.RU.
13-летний школьник бродил по магазину в поисках лимонада, в то время как сотрудник торговый точки заподозрил его в краже. Он схватил мальчика, заломил ему руки и ударил по спине.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Руководство отстранило охранника от работы, а полиция и Следственный комитет проводят по данному факту проверку.