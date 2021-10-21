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Появилось видео с церемонии прощания с убитой девочкой в Вологде

Александр Кузьмин
27 минут назад

В Вологде сегодня проходит церемония прощания с убитой 9-летней девочкой. Кадры с места событий публикует телеканал «360». После отпевания в храме гроб с телом ребенка доставили на кладбище, где малышку предадут земле.

Жуткое убийство произошло в Вологде 16 октября в квартире, куда девочку заманила местная жительница. После расправы над ребенком она покинула регион и была задержана на территории Карелии.

Сегодня Вологодский городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря 2021 года.

На вопрос журналиста, какое наказание мать 9-летней вологжанки хотела бы убийце ее ребенка, женщина ответила: «Чтоб она в аду сгорела».

Происшествия,Криминал,Видео,
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