Появилось видео с церемонии прощания с убитой девочкой в Вологде

В Вологде сегодня проходит церемония прощания с убитой 9-летней девочкой. Кадры с места событий публикует телеканал «360». После отпевания в храме гроб с телом ребенка доставили на кладбище, где малышку предадут земле.

Жуткое убийство произошло в Вологде 16 октября в квартире, куда девочку заманила местная жительница. После расправы над ребенком она покинула регион и была задержана на территории Карелии.

Сегодня Вологодский городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря 2021 года.