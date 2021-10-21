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Задержание устроившего пять ДТП угонщика авто сняли на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

В Тюмени мужчина угнал «Газель» из санатория и устроил несколько ДТП. Одна из невольных свидетельниц задержания нарушителя сняла инцидент на видео. Запись размещена в Telegram-канале «Пресс-Хата».

По предварительным данным, 62-летний житель Нового Уренгоя сбежал из санатория «Сибирь», угнав автомобиль, и стал участником пяти аварий. Нарушителя задержали в центре города, при этом он пытался скрыться от правоохранителей и вел себя неадекватно.

«Помогите, меня убивают!» – кричал пенсионер.

В результате дорожных происшествий никто не пострадал.

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