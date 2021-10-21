Арест подозреваемой в убийстве девочки в Вологде показали на видео

Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде арестовали. Видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, появилось в распоряжении телеканала «360». Ульяна Ланская отправится в СИЗО.
Резонансное убийство произошло 16 октября. Ланская встретила ребенка на улице и привела в свою квартиру, где расправилась с 9-летней вологжанкой, после чего покинула место преступления.
Женщину задержали в Карелии. Во время допроса она дала признательные показания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).