Арест подозреваемой в убийстве девочки в Вологде показали на видео

Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде арестовали. Видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, появилось в распоряжении телеканала «360». Ульяна Ланская отправится в СИЗО.

Резонансное убийство произошло 16 октября. Ланская встретила ребенка на улице и привела в свою квартиру, где расправилась с 9-летней вологжанкой, после чего покинула место преступления.